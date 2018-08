Boete voor driftige tennisser Paire

De Franse tennisser Benoît Paire is beboet met ruim 14.000 euro voor zijn driftbui in de eerste ronde van het toernooi in Washington. De nummer 55 van de wereld sloeg uit frustratie over een gemiste bal drie rackets kapot. De tennisorganisatie ATP legde hem de geldstraf op voor hoorbaar vloeken en onsportief gedrag.

Paire verloor zijn zelfbeheersing in de derde set van de partij tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis. Hij verspeelde bij een achterstand van 5-2 de kans om de servicegame van zijn tegenstander te breken en ging door het lint. Drie rackets moesten eraan geloven. Hij verloor de partij met 6-3 3-6 6-2 en verliet onder luid uitjoelen van de toeschouwers de tennisbaan.

Paire staat bekend om zijn wispelturigheid. In het verleden is hij al vaker aangesproken op zijn wangedrag. De boete die hij voor zijn oprisping kreeg in Washington was twee keer zoveel als het startgeld dat hij ontving.