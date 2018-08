Greipel naar Fortuneo-Samsic

André Greipel fietst vanaf komend wielerseizoen voor Fortuneo-Samsic. De 36-jarige Duitser ondertekent een tweejarig contract. ,,We hebben één van de beste sprinters van zijn generatie aangetrokken”, schrijft de Franse ploeg op Twitter.

Greipel kreeg in juli te horen dat hij moest vertrekken bij Lotto-Soudal. Hij fietste acht jaar voor de Belgische formatie waarin hij onder meer elf Touretappes won. Greipel gaf in juli in de Tour de France op in de etappe naar Alpe d’Huez.

Dit jaar won de Duitser zes koersen.