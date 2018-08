Hockeysters naar halve finale van WK

De Nederlandse hockeysters zijn doorgedrongen tot de laatste vier van het WK. Oranje won in Londen ook van Engeland (2-0) en nam zo een beetje revanche voor de nederlaag na shoot-outs in de olympische finale van Rio de Janiero.

Lidewij Welten en Laurien Leurink maakten het verschil voor Nederland, dat zaterdag in de halve eindstrijd op Australiƫ stuit. De andere halve finale van de mondiale eindstrijd gaat verrassend tussen Ierland en Spanje.

De ontmoeting met de regerend olympisch kampioen was de eerste echte test van Oranje op het WK. De drie groepswedstrijden leverden een indrukwekkend doelsaldo van 26-2 op. Nederland declasseerde Italiƫ met maar liefst 12-1. Zuid-Korea (7-0) en China (7-1) wisten wel een nederlaag met dubbele cijfers te voorkomen.

Oranje was ook veel sterker dan Engeland, maar wist het krachtsverschil slechts met twee treffers uit te drukken. De openingstreffer van Welten in de veertiende minuut werkte bevrijdend. Leurink verdubbelde de voorsprong in de 32e minuut. Welten genoot vooral van de manier waarop Oranje het volgepakte stadion stil wist te spelen. ,,We waren zo scherp en hadden er zo veel zin in”, zei ze voor de camera van de NOS. ,,Maar toch had ik nooit het gevoel dat we er al waren. Zij bleven counteren en ze hoefden maar een keer te scoren om het echt spannend te maken.”

Op weg naar de halve finale kan Nederland goed statistieken overleggen. In de tot dusverre zeventien gehouden WK’s stond Oranje slechts drie keer niet in de eindstrijd: in 1975, 1976 en 1994. Nederland won het WK tien keer.