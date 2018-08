Murray zet ook Edmund aan de kant

De rentree van Andy Murray op de tennisbaan verloopt voorlopig zonder tegenslag. In Washington bereikte de 31-jarige Schotse tennisser woensdag (plaatselijke tijd) de derde ronde door Kyle Edmund in drie sets te verslaan: 7-6 (4) 1-6 6-4.

Murray was door een heupblessure lang uit de roulatie. Na elf maanden afwezigheid maakte de voormalig nummer één in juni zijn rentree, maar dat bleek te vroeg.

,,Ik voel me beter dan tijdens het grasseizoen. Dat is positief”, aldus Murray. ,,Ik heb nu twee lange partijen gespeeld op hardcourt en mijn lichaam houdt zich goed. Hopelijk ga ik me steeds beter voelen.”

In de derde ronde speelt Murray tegen de Roemeen Marius Copil.

De Australiër Nick Kyrgios meldde zich in Washington af met een heupblessure.