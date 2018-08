Racelegende Lauda ondergaat longtransplantatie

Voormalig autocoureur Niki Lauda heeft een longtransplantatie ondergaan. De was nodig omdat de 69-jarige Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, ernstig ziek was. Een ziekenhuis in Wenen heeft dat donderdag op verzoek van de familie laten weten.

Nadere details werden niet gegeven. In de verklaring verzocht de familie verder de privacy van de racelegende zo veel mogelijk te respecteren.

Lauda vertolkt op de circuits nog steeds een belangrijke rol bij de racestal van Mercedes. Aanvankelijk werd zijn afwezigheid bij de laatste wedstrijden verklaard met een griepje.