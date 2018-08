De Belgische wielrenner Dylan Teuns fietst volgend seizoen voor Bahrain Merida. Hij is een tweejarig contract overeengekomen, zo meldt zijn nieuwe ploeg.

De 26-jarige Belg komt over van BMC, dat volgend seizoen verder gaat als CCC. Teuns debuteerde drie jaar geleden als prof bij BMC. Hij was vorig seizoen succesvol met eindzeges in de Ronde van Walloniƫ, in de Ronde van Polen en in de Arctic Race of Norway.