Turnsters grossieren in finaleplaatsen

Sanne Wevers en Tisha Volleman gaan zondag bij de EK turnen in Glasgow strijden om de medailles. Olympisch kampioene Wevers plaatste zich op haar favoriete toestel balk als vierde voor de finale. Volleman, die vorig jaar bij de WK op sprong de finale op een haar miste, overtuigde met een gemiddelde van 13,866 over twee sprongen. Daarmee werd ze zesde. De beste acht turnsters per toestel mogen terugkomen.

CĂ©line van Gerner bereikte ternauwernood als achtste de finale op vloer. Als team deed Nederland het, met verder Vera van Pol en Naomi Visser, uitstekend met de vijfde plaats en een ticket voor de landenfinale van zaterdag. Dat was op een EK sinds 2010 niet meer gebeurd.

Wevers had een stroeve start bij haar balkoefening, maar herstelde zich. Haar score (13,366) leek aan de magere kant, maar bleek ruim genoeg voor de finale. Vorig jaar miste ze bij de WK in Montreal nog de eindstrijd.