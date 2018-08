Wevers en Volleman mogen hopen op finale

Voor de turnsters Sanne Wevers en Tisha Volleman is het bij de EK turnen in Glasgow afwachten hoe de concurrentie het in de laatste startgroep ervan afbrengt. Volleman leidt op het onderdeel sprong met een score van 13,866. Olympisch kampioene Wevers is op haar favoriete toestel balk voorlopig tweede met een score van 13,366. De beste acht turnsters per toestel plaatsen zich voor de finale, maar de beste acht landen komen in de avond nog in actie.

In de teamscore staat Nederland met verder Vera van Pol, Céline van Gerner en Naomi Visser tweede achter België. Het zou voor het eerst sinds 2010 zijn dat de Nederlandse turnsters bij de beste acht van Europa horen.