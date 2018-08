Estafettezwemsters verliezen Europese titel

De Nederlandse estafettezwemsters zijn er niet in geslaagd hun titel te prolongeren op de 4 x 100 meter vrij bij de EK langebaan in Glasgow. Kim Busch, Femke Heemskerk, Kira Toussaint, en slotzwemster Ranomi Kromowidjojo zwommen een tijd van 3.34,77. Een fractie langzamer dan de nieuwe Europese kampioen Frankrijk (3.34,65). Denemarken pakte het brons met 3.37,03.

Twee jaar geleden veroverde de vrouwenestafetteploeg in Londen de achtste Europese titel. Een negende zat erin. Kromowidjojo zwom in de laatste meters naast de Franse slotzwemster maar tikte net iets later aan.