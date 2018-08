International Broch stopt met handballen

Yvette Broch stopt met handballen. Ze heeft haar contract bij de Hongaarse topclub Györi ETO laten ontbinden en zal ook niet meer voor Oranje uitkomen. Ze kan zich naar eigen zeggen fysiek en mentaal niet meer opladen.

,,Afgelopen seizoen heb ik veel van mijn lichaam gevraagd”, verklaart de 27-jarige Broch. ,,Het was het beste jaar uit mijn carrière. We hebben alle prijzen gewonnen met de club. De manier waarop we dat hebben gedaan ben ik erg trots op, maar het is heel erg zwaar geweest. Op dit moment heeft mijn lichaam rust nodig. Mijn gezondheid gaat boven alles.”

De 27-jarige Broch speelde de afgelopen drie jaar voor de Hongaarse topclub. Ze werd landskampioen en veroverde tweemaal de Champions League. Cirkelspeelster Broch vierde de afgelopen jaren ook successen met de Nederlandse ploeg, die op de laatste twee WK’s als tweede en derde eindigde.

Broch speelde 118 interlands voor Oranje en scoorde 303 keer.