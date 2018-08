Hockeyer De Wijn terug bij Oranje

Sander de Wijn maakt weer deel uit van de selectie van de Nederlandse hockeymannen. De 117-voudig international was een jaar lang niet beschikbaar vanwege zijn studie. In aanloop naar het wereldkampioenschap dat eind november in India begint, sluit De Wijn weer aan bij de groep van Max Caldas.

De bondscoach nam vrijdag 28 spelers op in zijn voorselectie voor de mondiale titelstrijd. De achttien hockeyers die begin juli brons behaalden bij de strijd om de Champions Trophy zijn allemaal van de partij. De groep traint in augustus en september iedere maandag. Vanaf 24 september heeft Caldas de spelers wekelijks van maandag tot en met woensdagochtend tot zijn beschikking, aldus de KNHB.

Het WK is van 28 november tot en met 16 december in Bhubaneswar in India.