Kamminga naar finale 100 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft zich bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Glasgow geplaatst voor de finale op de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Zuid-Hollander tikte aan na 59,74 seconden. Dat was de vijfde tijd.

Wereldrecordhouder Adam Peaty uit Groot-Brittanniƫ was ook in de halve finales van een andere orde. Zijn tijd: 58,04.

De finale van de 100 meter schoolslag voor de mannen staat gepland voor het begin van de zaterdagavond.

EK-debutante Kinge Zandringa was op de 100 meter vlinderslag bij de vrouwen niet in staat om de finale te halen. Met 58,64 zwom de talentvolle Friezin wel een persoonlijk record maar de twaalfde tijd was niet voldoende voor een finaleplek.