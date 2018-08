Koen de Kort langer bij Trek

Wielrenner Koen de Kort rijdt ook in 2019 en 2020 voor de Amerikaanse ploeg Trek-Segafredo. De 35-jarige coureur die de afgelopen Ronde van Frankrijk uitreed voelt zich thuis bij het team, waar ook zijn landgenoot Bauke Mollema fietst. ,,Ik voel me hier erg gewaardeerd en we kwamen dan ook snel tot overeenstemming over een langere verbintenis”, zegt De Kort die sinds 2017 in dienst is van de Amerikaanse wielerploeg.

In een persbericht roemt Trek de professionaliteit van De Kort. ,,Hij is een ervaren wegkapitein die op verschillende terreinen uit de voeten kan. De ideale knecht.”

De Kort: ,,Ik voel me hier vanaf het begin op mijn gemak. Bij Trek heb ik een motiverende en stimulerende omgeving gevonden waardoor ik kan doen waar ik goed in ben.” De 35-jarige renner uit Gouda eindigde als 78e de Tour de France.

Trek verlengde ook met een andere ervaren wielrenner. De Spanjaard Markel Irizar (38) rijdt in 2019 zijn tiende seizoen voor Trek.