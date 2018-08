Longtransplantatie Lauda goed verlopen

De longtransplantatie van Niki Lauda is goed verlopen. ,,We zijn zeer tevreden”, heeft arts Walter Klepetko van het General Hospital in Wenen laten weten.

Drievoudig wereldkampioen Lauda werd donderdag geopereerd in de hoofdstad van zijn geboortestad. Hij werd vorige maand ziek tijdens een vakantie in Ibiza. Lauda ging steeds zwaarder ademen. Zijn longen en nieren zijn zwaar beschadigd sinds een zware crash in 1976. Hij onderging ook al twee keer een niertransplantatie.

Eurotransplant Nederland vond uiteindelijk een donor voor Lauda. De stichting is actief in acht landen en wijst organen toe aan mensen die op een wachtlijst staan. Omdat Lauda er slecht aan toe was, kreeg hij voorrang. Minder urgente gevallen moeten vaak een jaar of langer wachten. De verwachting is dat Lauda nog weken in het ziekenhuis moet blijven. Volgens verschillende media wordt de 69-jarige Oostenrijker voorlopig kunstmatig in coma gehouden.