Murray in tranen na nachtelijke winst

Tennisser Andy Murray heeft voor het eerst sinds Wimbledon 2017 de laatste acht bereikt. De Schot ontdeed zich in het Citi Open van Washington na een lange partij van de Roemeen Marius Copil: 6-7 (5) 6-3 7-6 (4). Pas om drie uur ’s nachts waren de tennissers klaar. Murray brak vervolgens in huilen uit. Hij zat minutenlang aan de kant van de baan te snikken in zijn handdoek.

De tranen kwamen omdat Murray eindelijk lijkt te beseffen dat hij op de weg terug is na een slepende heupblessure, die hem bijna een jaar van de tennisbaan hield en hem dit jaar nog vlak voor aanvang tot afmelden van Wimbledon dwong. De voormalig nummer één van de wereld won het grandslam op het Londense gras twee keer.

Murray kwam in de eerste set 5-0 voor tegen Copil, maar de nummer 93 van de wereld vocht zich terug en wist de eerste set zelfs te winnen in de tiebreak. De tweede set won Murray overtuigend, maar in het derde en beslissende bedrijf sleepte Copil er weer een tiebreak uit. Deze won Murray wel. De naar de 832e plaats op de wereldranglijst afgezakte Schot treft in de kwartfinales in Washington de Australiër Alex de Minaur.