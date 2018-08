Ricciardo verlaat na dit seizoen Red Bull

Daniel Ricciardo is volgend jaar geen teamgenoot meer van Max Verstappen bij Red Bull in de Formule 1. De Australische autocoureur verlaat aan het einde van dit seizoen de Oostenrijkse renstal, waarvoor hij sinds 2014 reed en zeven grandprixzeges boekte. Dit jaar was hij de beste in China en Monaco.

Het besluit van Ricciardo om te vertrekken bij Red Bull komt als een verrassing, want hij liet eerder deze week nog doorschemeren dat een nieuw contract bij Red Bull op een haar na rond was. Het zou gaan om details.

Teambaas Christian Horner liet weten de beslissing van de 29-jarige Ricciardo te respecteren. ,,We gaan ons nu beraden op zijn opvolging. We hebben diverse kandidaten.”

Volgens onbevestigde berichten zou Ricciardo de overstap maken naar het Formule 1-team van Renault.