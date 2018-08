Teamsprinters als snelsten naar finale

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de EK baanwielrennen in Glasgow in de kwalificaties de beste tijd gerealiseerd. Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en starter Roy van den Berg kwamen op de piste van het Sir Chris Hoy Velodrome tot 42,905. Ze waren slechts twee keer eerder zo snel, beide malen bij de WK in Apeldoorn, waar ze dit jaar de wereldtitel veroverden op de teamsprint.

De Nederlandse mannen, de enigen die onder de 43 seconden bleven, nemen het in de eerste ronde op tegen Wit-Rusland. Vrijdagavond zijn ook de finales.

Bij de vrouwen realiseerden Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen de vierde tijd: 33,336. De Russinnen waren het snelst: 32,593. Nederland neemt het in de eerste ronde op tegen Frankrijk.