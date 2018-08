Baanrenster Kirsten Wild heeft bij de Europese kampioenschappen in Glasgow Nederland het eerste goud bezorgd. De 35-jarige Zwolse, als regerend wereldkampioene gehuld in de regenboogtrui, was na 10 kilometer de snelste in de sprint.

In Glasgow worden in zes sporttakken Europese kampioenschappen gehouden met onder meer ook zwemmen en turnen.