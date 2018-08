Winnaar Gold Race naar Dimension Data

Michael Valgren vervolgt zijn wielerloopbaan bij Team Dimension Data. Het Zuid-Afrikaanse team neemt de 26-jarige Deen over van Astana. Valgren won in februari van dit jaar Omloop Het Nieuwsblad en in april de Amstel Gold Race. In de Tour de France eindigde Valgren dit jaar op de 44e plaats in het klassement.

,,Ik zie een grote toekomst voor mezelf bij Dimension Data. De focus ligt op de klassiekers, daar wordt het team grotendeels naar ingericht”, aldus Valgren, die eerder ook voor Tinkoff fietste.