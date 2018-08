Yankees verliezen ondanks homeruns Gregorius

Honkballer Didi Gregorius sloeg twee homeruns voor New York Yankees in de kraker uit de Amerikaanse Major League tegen Boston Red Sox, maar de rake klappen van de Nederlandse slagman konden een nederlaag niet voorkomen. De Red Sox wonnen afgetekend met 15-7.

Gregorius sloeg zijn eerste homerun al in de eerste inning en nam nog twee ploeggenoten mee over de thuisplaat, maar de Yankees hielden de 3-0-voorsprong niet vast. In de vierde inning kwamen de Red Sox helemaal los en maakten maar liefst acht punten. De tweede homerun van Gregorius viel in de vijfde inning, maar die bracht geen opleving van de Yankees voort.

Bij de Red Sox ontbrak Xander Bogaerts met een blessure. De slagman kreeg twee dagen geleden in het duel met Philadelphia Phillies een bal keihard tegen zijn rechterhand en was nog niet in staat tegen de Yankees mee te doen.