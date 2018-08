Zeiler Postma aan leiding op WK

Pieter Jan Postma heeft de leiding genomen bij de WK-zeilen in de Finn-klasse. De Nederlander won vrijdag in het Deense Aarhus een race en eindigde twee keer als derde.

Postma heeft na vier races een voorsprong van vijf punten op de Canadees Tom Ramshaw en Kroaat Josip Olujic. ,,Ik moest goed starten en dat ging super”, blikte hij terug. ,,Dit was maar één dag, ik moet nu blijven presteren.” Nicholas Heiner eindigde als zevende, vijfde en derde en klom naar de zesde plaats in het klassement van de Finn-klasse.

Marit Bouwmeester startte haar WK met een tweede en derde plaats in de Laser Radial. Ze staat derde in het klassement, op slechts twee punten van de Griekse Vasileia Karachaliou en Amerikaanse Paige Railey. ,,Het was een goede dag om mee te beginnen”, concludeerde de olympisch kampioen. Maxime Jonker won een race en werd achtste. Zij vindt zich terug op de zesde positie van de voorlopige ranglijst.

Afrodite Zegers en Anneloes van Veen zakten in de klasse 470 van de vierde naar de achtste plaats.