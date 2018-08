Alaphilippe verslaat Mollema in San Sebastián

Julian Alaphilippe heeft de 38e uitvoering van de Clásica San Sebastián gewonnen, de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. De Franse wielrenner van Quick-Step versloeg in de sprint van de koers door het Baskenland zijn mede-vluchter Bauke Mollema. De Groninger had de koers in 2016 gewonnen.

Het duo ontsnapte tijdens een zware beklimming op een kilometer of zes van de meet, nadat de aanval in eerste instantie was ingezet door de jonge Antwan Tolhoek. Alaphilippe won in de afgelopen Tour twee etappes en kreeg als winnaar van het bergklassement ook nog eens de bolletjestrui.

Bij zijn zege twee jaar geleden was Mollema op de slotklim solo ontsnapt, om in de afdaling zijn voorsprong uit te bouwen. Hij sprak destijds van één van de mooiste zeges uit zijn loopbaan.

De sprint om de derde plaats werd gewonnen door de Fransman Anthony Roux, voor olympisch kampioen Greg Van Avermaet uit België. Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Tolhoek werden respectievelijk acht, negen en tien.

Zo’n 20 kilometer voor de finish deed zich een valpartij voor, met de Colombiaan Egan Bernal en de Spanjaard Mikel Landa als grootste slachtoffers. Beiden konden de koers niet voortzetten. Het uitvallen van Bernal, één van de meesterknechten van winnaar Geraint Thomas in de Tour, brak het ritme bij Sky dat tot dan de koers had gecontroleerd.