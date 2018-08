Brons voor Keizer en Meppelink in Wenen

De beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben brons veroverd op het majortoernooi uit de World Tour in Wenen. De kersverse Europese kampioenen versloegen in de strijd om het brons het Braziliaanse duo Maria Antonelli/Carol: 21-19 21-18. Keizer en Meppelink hadden in de halve finale moeten buigen voor een ander team uit Brazilië, Barbara en Fernanda (17-21 21-23).

Wenen behoort tot de vijfsterrentoernooien van de World Tour, na het WK de hoogste categorie. Keizer en Meppelink verrasten in de groepsfase met een zege op het als eerste geplaatste Canadese koppel Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes.