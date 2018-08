Ranomi Kromowidjojo is bij de Europese kampioenschappen zwemmer in Glasgow niet in geslaagd haar titel op de 50 meter vrije slag te prolongeren. Ze eindigde als derde in een tijd van 24,21. Het goud was voor wereldrecordhoudster Sarah Sjöström uit Zweden: 23,74. Het verschil met nummer twee Pernille Blume was met het blote oog niet waarneembaar. De Deense tikte aan na 23,75 seconden.

Tamara van Vliet eindigde als zesde: 25,11