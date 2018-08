Büchli snelt naar goud, brons voor Ligtlee

Matthijs Büchli heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Glasgow het goud veroverd op het onderdeel kilometer tijdrit. De baanrenner uit Santpoort realiseerde een tijd van 1.00,134. Daarmee was hij net iets minder snel dan in de kwalificaties, toen hij als enige onder de minuut bleef.

De Duitser Joachim Eilers (1.00,361) pakte zilver. Het Nederlandse succes was compleet met de bronzen plak voor Sam Ligtlee: 1.00,905.

Het was al het derde goud op de baan voor Nederland na Kirsten Wild (scratch) en de teamsprinters.