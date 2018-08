Del Potro op voor 23e toernooizege

De Argentijnse tennisser Juan Martin Del Potro gaat op jacht naar zijn 23e toernooizege. De nummer vier van de wereld neemt het in de finale van het ATP-evenement in het Mexicaanse Los Cabos op tegen de Italiaan Fabio Fognini.

Del Potro, als eerste geplaatst, rekende in de halve finales af met de Bosniër Damir Dzumhur in twee sets: 6-3 7-6 (6). Hij won dit jaar al twee toernooien, in Indian Wells en Acapulco.

Fognini werkte zich in zijn halve finale langs de Brit Cameron Norrie: 6-4 6-2. Fognini staat in zijn carrière op zeven titels, waarvan hij er dit jaar twee veroverde: in Bastad en São Paulo.