Dovizioso op pole in GP Tsjechië

De Italiaanse wegracer Andrea Dovizioso vertrekt zondag van poleposition in de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP. De coureur van Ducati was de snelste in de kwalificaties. De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) en de Spanjaard Marc Márquez (Honda) noteerden de tweede en derde tijd en starten in de race ook vanaf de eerste startrij op het circuit van Brno.

Márquez is de leider in het WK. Hij won de laatste twee races, waaronder de TT in Assen. Rossi staat tweede op een straatlengte achterstand. Dovizioso is de nummer vier in de stand; de Italiaan won dit jaar pas één keer, de openingsrace in Qatar.