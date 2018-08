De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft zich bij de EK zwemmen in Glasgow op de 4×200 meter vrij met de vijfde tijd gekwalificeerd voor de finale. Op het nieuwe onderdeel kwamen Dion Dreesens, Maarten Broszkowski, Marjolein Delno en Robin Neumann tot een tijd van 7.39,30.

Het team van Rusland was het snelst: 7.33,16. De finale is zaterdag vroeg in de avond.