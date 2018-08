Handbalsters oefenen twee keer tegen Japan

De Nederlands handbalsters oefenen eind september in de voorbereiding op het Europees kampioenschap Frankrijk twee keer tegen Japan. Beide duels worden gespeeld in het Indoor Sportcentrum van Eindhoven.

Oranje had het op WK eind vorig jaar in Duitsland moeilijk met Japan. De equipe van bondscoach Helle Thomsen had in de achtste finales een verlenging nodig om zich te ontdoen van de Aziaten. Nederland won met 26-24 en zou het WK afsluiten met brons.

Thomsen heeft voor de eerste oefenwedstrijd op 27 september aangekondigd met de sterkste ploeg aan te treden. Dat zal wel zonder cirkelspeelster Yvette Broch zijn, want de speelster van de Hongaarse topclub Györi is gestopt. In de tweede partij tegen Japan op 28 september zal Thomsen jong talent de kans geven.