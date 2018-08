Hockeysters na shoot-outs langs Australië

De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK in Londen bereikt. In de halve eindstrijd versloeg de formatie van bondscoach Alyson Annan Australië. Nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden, benutte Oranje de shoot-outs beter (3-1).

Nederland kwam op voorsprong door Kelly Jonker, die bij de ‘eerste paal’ fraai binnenschoot na een rush van Marloes Keetels aan de rechterkant. In de slotfase zorgde Georgina Morgan voor de gelijkmaker. Tussendoor had Oranje via bijvoorbeeld Eva de Goede en Xan de Waard wel de beste kansen, maar stuitte steeds op de stugge en vol overgave spelende defensie van de Australiërs.

Australië was pas de tweede serieuze opponent op het WK van Nederland, dat fluitend en met ruime scores door de groepsfase was gestapt. In de kwartfinale won de formatie vervolgens overtuigend van Engeland, 2-0. Uitgerekend tegen de Engelsen had Nederland twee jaar geleden in Rio de Janeiro de strijd om het goud verloren, ook na shoot-outs.

In de sindsdien sterk gewijzigde formatie had dat kennelijk geen trauma achtergelaten. Mede door het goede werk van keepster Josine Koning kwam Oranje in de toegift ondanks een tweetal missers nu niet in serieuze problemen. Lidewij Welten maakte de beslissende treffer.

Oranje speelt zondag de finale tegen Ierland, dat in de andere halve finale te sterk was voor Spanje. Oranje staat voor de vijftiende keer in de eindstrijd, Ierland kwam niet eerder zo ver.