Ierse vechter McGregor terug in de kooi

De Ier Conor McGregor heeft zijn eerste kooigevecht in twee jaar aangekondigd. De kampioen in de mixed martial arts (MMA) treft op 6 oktober in Las Vegas de Rus Chabib Noermagomedov in een titelgevecht lichtgewicht van de vechtbond UFC (Ultimate Fighting Championship).

De 30-jarige McGregor vocht in november 2016 voor het laatst in de UFC. Toen sloeg hij Eddie Alvarez knock-out. Hij raakte zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter. Hij leverde wel een ‘titanengevecht’ met bokser Floyd Mayweather, dat hij verloor op technisch knock-out.

Het wordt ook zijn eerste gevecht sinds hij in april door het lint ging bij een persmoment in Brooklyn (New York). Hij smeet onder meer een steekwagen door het raam van een touringcar, die vol zat met andere vechters. Ook zijn komende tegenstander zat in die bus. Hij bekende bij de rechter schuld aan zijn misdragingen en hoefde in ruil daarvoor niet de gevangenis in.