Korstanje en Stolk naar halve finales 100 vrij

Nyls Korstanje en Kyle Stolk hebben zich bij de EK zwemmen in Glasgow ternauwernood geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vrij. Korstanje realiseerde een tijd van 49,20 en werd daarmee vijftiende in de kwalificaties. Stolk (49,27) viel net buiten de top zestien, maar had drie Russen en drie Italianen voor zich. Per land kunnen zich maar twee zwemmers kwalificeren.

Stan Pijnenburg strandde met de twintigste tijd: 49,36. De Rus Vladislav Grinev was de snelste in de series: 48,38.

Tes Schouten haalde het niet op de 100 meter schoolslag. Haar 1.08,56 was de achttiende tijd in de series.