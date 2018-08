Kromowidjojo verdedigt titel op 50 vrij

Ranomi Kromowidjojo krijgt zaterdag bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Glasgow de kans zich te revancheren voor haar tegenvallende optreden in de estafetteploeg vrijdag in de finale 4 x 100 vrij. ‘Kromo’ zwom als slotzwemster onder haar vertrouwde niveau en noemde het missen van het goud, op 0,12 seconde, haar schuld. Maar, zei ze ook, ze hield aan de halve finales op de 50 vrij een goed gevoel over.

De concurrentie is groot op het sprintnummer. De Deense Pernille Blume was de snelste in de halve finales in 23,85. Wereldkampioene Sarah Sjöström uit Zweden kwam tot 23,92. Kromowidjojo, de titelverdedigster, tikte aan na 24,58 seconden, de vierde tijd. Nederland heeft met Tamara van Vliet nog een finaliste, zij liet de vijfde tijd noteren.

De finale is rond 19.00 uur Nederlandse tijd.