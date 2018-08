Murray trekt zich ook terug in Washington

Tennisser Andy Murray heeft zich ook teruggetrokken uit het toernooi in Washington. De Schot meldde zich af voor zijn partij in de kwartfinales tegen de Australiër Alex de Minaur. De voormalig nummer één van de wereld had kort daarvoor aangegeven dat hij volgende week niet in actie komt in het masterstoernooi om de Rogers Cup in Toronto.

De Schot (31) is hersteld van een slepende heupblessure, maar hij wil het gewricht nog niet te veel belasten. ,,Ik heb deze week al drie wedstrijden gespeeld in Washington en ben behoorlijk uitgeput. Ik had achttien maanden niet op hardcourt gespeeld”, verklaarde Murray. ,,Je moet slim zijn als je net terugkomt van een blessure.”

Murray bereikte in Washington voor het eerst sinds Wimbledon 2017 de kwartfinales. Hij gaat zich voorbereiden op de masters van Cincinnati, die 13 augustus beginnen.