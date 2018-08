Sky spreekt van ‘ernstig letsel’ Bernal

Wielrenner Egan Bernal heeft aan zijn val in de Clásica San Sebastián ernstige verwondingen aan zijn gezicht opgelopen. Dat meldt zijn ploeg Sky. De coureur is wel aanspreekbaar. De jonge Colombiaan ondergaat nu een scan om meer duidelijkheid te krijgen over het letsel.

Bernal was ongeveer 20 kilometer voor het einde betrokken bij een zware valpartij. Ook de Spanjaard Mikel Landa en de Sloveen Primoz Roglic waren daarbij betrokken. LottoNL-Jumbo meldde dat Roglic geen serieuze blessures heeft opgelopen.

De Fransman Julian Alaphilippe won de klassieker, voor Bauke Mollema.