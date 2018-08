Tennisser Klizan wint ook zesde finale

De Slowaakse tennisser Martin Klizan heeft ook zijn zesde finale op de ATP Tour gewonnen. De nummer 112 van de wereld schreef het toernooi van Kitzbühel op zijn naam, door Denis Istomin uit Oezbekistan te verslaan: 6-2 6-2. Zowel Klizan als Istomin was vanuit de kwalificaties doorgestoomd naar de eindstrijd op het Oostenrijkse gravel.

Voor de tweede keer sinds de oprichting van de ATP World Tour in 1990 stonden twee qualifiers tegenover elkaar in de finale. Klizan behield zijn ongeslagen status in finales. De 29-jarige Slowaak schreef eerder de toernooien van Sint-Petersburg (2012), München (2014), Casablanca (2015), Rotterdam en Hamburg (2016) op zijn naam. Voor Istomin betekende het zijn derde verloren finale. De 31-jarige Oezbeek won er twee.