Zverev opnieuw in finale Washington

Tennisser Alexander Zverev staat voor de tweede achtereenvolgende keer in de finale van het internationale toernooi van Washington. De 21-jarige Duitser versloeg in de halve eindstrijd de jeugdige Griek Stefanos Tsitsipas. Dat deed de titelverdediger in twee sets, 6-2 6-4. Zverev, nummer drie van de wereld, is in de Amerikaanse hoofdstad als eerste geplaatst.

De volgende tegenstander van Zverev is de winnaar van de partij tussen de Australiƫr Alex de Minaur en de Rus Andrej Roeblev.

Eerder op het evenement versloeg Zverev zijn oudere broer Mischa, in hun eerste ontmoeting op ATP-niveau.