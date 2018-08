Bastianelli verrast Nederlandse wielrensters

Wielrenster Marta Bastianelli heeft de Europese titel op de weg veroverd. De Italiaanse verraste de Nederlandse ploeg in de massasprint. Marianne Vos finishte hoofdschuddend als tweede, vlak voor de Duitse Lisa Brennauer.

De Nederlandse wielrensters gaven de zege in de slotfase van de race van negen rondjes over 14,4 kilometer in Glasgow uit handen. Lang leek Anna van der Breggen de belangrijkste kandidaat voor goud. De olympisch kampioene viel zo’n twintig kilometer voor de finish aan. De Italiaanse Elisa Longo Borghini reageerde attent en ging met haar mee. Even later vonden ook Floortje Mackaij, de Britse Danielle Rowe en Aude Biannic uit Frankrijk aansluiting met de koploopsters.

Nederland was goed vertegenwoordigd met twee renners in een kopgroep van vijf. Toch kwam het peloton dichterbij omdat Nederlandse rensters op kop reden. Van der Breggen besloot opnieuw aan te vallen en kreeg Longo Borghini weer met haar mee. Van der Breggen, dit seizoen al de beste bij de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianche en Waalse Pijl, wist dat ze de Italiaanse normaal gesproken in een sprint kan kloppen. Ze koos het wiel van Longo Borghini en werd een kilometer voor de finish onaangenaam verrast toen het peloton alsnog terug kwam.

Bastianelli was veruit de sterkste in de massasprint. De tweede plaats van Vos, vorig jaar nog Europees kampioen, voelde als een nederlaag.