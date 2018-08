Darter Van Gerwen de baas in Auckland

Darter Michael van Gerwen heeft met groot machtsvertoon de Auckland Masters op zijn naam geschreven. De 29-jarige Brabander overklaste in de finale Raymond van Barneveld met 11-4. De tweevoudig wereldkampioen maakte in de Nieuw-Zeelandse stad weer indruk, nadat hij onlangs op het World Matchplay al in de eerste ronde was uitgeschakeld door Jeffrey de Zwaan.

De nummer 1 van de wereld liet aan de andere kant van de wereld zien dat hij alles weer op orde heeft. Van Gerwen versloeg onder anderen de Schotse topdarters Gary Anderson (10-4) en Peter Wright (10-3). Hij gaf Van Barneveld in de eindstrijd ook amper kans.

De Brabander liet de Hagenaar na een voorsprong van 6-1 nog wel terugkomen tot 6-4, maar gaf daarna weer gas, door onder meer 156 uit te gooien. Van Gerwen volgt de Australiƫr Kyle Anderson op als winnaar van de Auckland Masters, dat deel uitmaakt van de World Series of Darts.