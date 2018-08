Dovizioso pakt de winst in Tsjechië

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso heeft de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP op zijn naam geschreven. De coureur van Ducati reed vanaf poleposition naar de winst op het circuit van Brno. Zijn Spaanse teamgenoot Jorge Lorenzo eindigde als tweede, voor WK-leider Marc Márquez.

De regerend wereldkampioen probeerde op zijn Honda van alles om de Ducati’s in de laatste ronde te passeren en wist even op te schuiven naar plek twee, maar Lorenzo pakte die positie al snel weer terug. Aan kop maakte Dovizioso geen fout. De 32-jarige Italiaan vierde zijn tweede overwinning dit seizoen. De nummer twee uit het WK van vorig jaar had ook de openingsrace in Qatar gewonnen.

Márquez, die dit jaar al vijf grands prix won, gaat nog altijd fier aan kop in de strijd om de wereldtitel.