Elfde wereldtitel voor Nederlandse hockeysters

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben voor de elfde keer in de geschiedenis de wereldtitel behaald. Het elftal van bondscoach Alyson Annan was in de finale in Londen veel te sterk voor Ierland: 6-0. Halverwege leidde Oranje al met 4-0. Het was de grootste overwinning ooit in een WK-finale bij het vrouwenhockey.

Lidewij Welten opende in de 7e minuut de score. Kelly Jonker verdubbelde vroeg in het tweede kwart de voorsprong. Kitty van Male en Malou Pheninckx scoorden ook nog voor rust. Opnieuw Welten en Caia van Maasakker (strafcorner) namen de doelpunten in de tweede helft voor hun rekening.

Eva de Goede speelde haar tweehonderdste interland voor Oranje.

Nederland won het vorige WK, vier jaar terug in Den Haag, ook. Toen werd Australiƫ in de finale verslagen. Dit keer kwamen beide landen elkaar in de halve eindstrijd tegen. Oranje won na shoot-outs.

Naast 2018 en 2014 won Nederland het WK bij de vrouwen in 1971, 1972, 1974, 1978, 1979, 1983, 1986, 1990 en 2006. Bij de Olympische Spelen in Rio moesten de hockeysters de titel twee jaar terug aan Groot-Brittanniƫ laten.

,,Dit is echt waanzinnig. We begonnen zo goed. Alleen het vierde kwart was misschien iets minder”, aldus De Goede na afloop in een eerste reactie aan de NOS. De Utrechtse weet nog niet of ze doorgaat als international.