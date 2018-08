Europese titel roeisters Keijser en Paulis

De Nederlandse roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis hebben de Europese titel veroverd in de lichte dubbeltwee. De 21-jarige Keijser en de vier jaar oudere Paulis namen halverwege de race over de roeibaan in Glasgow de leiding. Ze hielden hun voorsprong vast tot aan de finish.

Paulis pakte twee jaar geleden olympisch goud met Maaike Head in de boot. Het leverde de twee roeisters eind 2016 de titel Sportploeg van het Jaar op. Head stopte daarna met roeien omdat ze de voorkeur ging geven aan de opleiding chirurgie. Paulis kreeg daarna toptalent Keijser naast zich in de boot.