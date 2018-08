Fognini klopt Del Potro in finale Los Cabos

De Italiaanse tennisser Fabio Fognini is de verrassende winnaar van het ATP-toernooi in Los Cabos. Fognini rekende in de finale op het Mexicaanse hardcourt af met de Argentijnse favoriet Juan Martin Del Potro: 6-4 6-2. Het betekende voor Fognini zijn eerste titel op deze ondergrond, na zeven toernooizeges op gravel.

,,Aan het begin van de week had ik niet aan de titel durven denken”, zei de 31-jarige Italiaan. ,,Ik ben heel, heel blij met hoe ik deze week heb gespeeld. Dit betekent heel veel voor mij.” De nummer vijftien van de wereld won eerder dit jaar al de graveltoernooien van São Paulo en Bastad.

Del Potro had dit seizoen op Mexicaanse bodem al het toernooi van Acapulco op zijn naam geschreven en was in Los Cabos als eerste geplaatst. De mondiale nummer vier, dit jaar ook de beste op het masterstoernooi van Indian Wells, liet zich echter aftroeven door Fognini.