Gevallen Landa houdt hoop op Vuelta

Hoewel Mikel Landa twee tot drie weken absolute rust moet houden, heeft de Spaanse wielrenner van Movistar de hoop op deelname aan de Ronde van Spanje niet opgegeven. Landa mocht zondag het ziekenhuis verlaten. Hij draagt voorlopig een korset om het gebied rond een gebroken wervel onderin zijn rug te beschermen.

Landa, de nummer zeven van de Tour de France, was een van de voornaamste slachtoffers van een zware valpartij in de finale van de Clásica San Sebastián. Op zo’n 20 kilometer van de streep gingen voorin het peloton heel wat renners onderuit. Landa en de Colombiaan Egan Bernal bleven op het asfalt liggen en werden per ambulance afgevoerd. Bernal, het grote talent van de Sky-ploeg, had diverse verwondingen aan zijn gezicht, waaronder een gebroken neus.

Landa wordt maandag opnieuw onderzocht. ,,Zijn deelname aan de Vuelta is niet uitgesloten”, meldde Movistar op Twitter. ,,Het hangt af van zijn herstel.” De Vuelta begint op 25 augustus in Málaga met een individuele tijdrit.