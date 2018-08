Jeffrey Herlings blijft heersen in de MXGP. De Nederlandse motorcrosser was zondag in Lommel in beidemanches de snelste. Voor Herlings was het zijn twaalfde overwinning van het seizoen.

De Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli werd tweede, voor de Nederlander Glenn Coldenhoff.

in de WK-stand heeft Herlings nu 683 punten. Cairolo staat op 647. Coldenhoff is zevende met 388 punten.