Hockeysters spelen finale tegen Ierland

De Nederlandse hockeysters spelen zondag de finale van het WK in Londen tegen Ierland. Oranje versloeg in de halve finale Australië na shoot-outs. Ierland won, ook na shoot-outs, van Spanje.

Oranje, voor de vijftiende keer in de eindstrijd van het WK, geldt als huizenhoge favoriet. Ierland kwam nog niet eerder zo ver.

Nederland versloeg in de kwartfinale al Engeland, de olympisch kampioen. Daarvoor in de groepsfase had de titelverdediger geen noemenswaardige tegenstand gehad.

De wedstrijd in Londen begint om 17.30 uur.