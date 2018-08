Hoogland en Lavreysen naar kwartfinales EK

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het sprinttoernooi bij de EK baanwielrennen in Glasgow.

Hoogland klopte in de kwartfinales de Pool Rafal Sarnecki. Hij reed een tijd van 9,907 seconden. Lavreysen was sneller dan Mateusz Lipa, eveneens afkomstig uit Polen. De Nederlander liet een tijd van 10,102 noteren.

Lavreysen neemt het maandag in de kwartfinale op tegen Denis Dmitrijev. Vorig jaar op de WK in Hongkong verloor hij van die Rus in de finale. De Brit Philip Hindes is de volgende tegenstander van Hoogland.