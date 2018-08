Tennisster Sakkari voor het eerst in finale

De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft voor het eerst de eindstrijd gehaald van een WTA-toernooi. De 23-jarige speelster uit Athene versloeg in de halve finale van de Silicon Valley Classic in San José de Amerikaanse Danielle Collins in drie sets. Collins had de eerste set met 6-3 gewonnen en stond in de tweede met 4-1 voor toen Sakkari voor een opzienbarende omwenteling in de partij wist te zorgen.

,,Dat past wel bij mijn karakter en bij de plek waar ik ben opgegroeid, ik houd van drama”, zei de Griekse lachend. Sakkari wist de tweede set met 7-5 naar zich toe te trekken en won de beslissende set met 6-2. Eerder in het toernooi had ze ook al verrast door Venus Williams te verslaan.

Sakkari neemt het in de finale op tegen Mihaela Buzarnescu. De dertigjarige Roemeense was Elise Mertens uit België in drie sets de baas: 4-6 6-3 6-1.

In Washington gaat de eindstrijd tussen Svetlana Koeznetsova en Donna Vekic. De Russin rekende in de halve finale soepel af met de Duitse Andrea Petkovic (6-2 6-2), de Kroatische tennisster Vekic klopte Saisai Zheng uit China met 7-5 6-3.