Turnsters op jacht naar individuele medailles

Na het onverwachte succes met brons in de landenfinale gaat het bij de Europese kampioenschappen turnen zondag in Glasgow om de individuele medailles. In de toestelfinales komen drie Nederlandse turnsters in actie, van wie Sanne Wevers op balk de meeste kansen worden toebedacht. De olympisch kampioene plaatste zich na een moeizame oefening met een score van 13,366 als vierde voor de finale. In de teamfinale ging het al een stuk beter: 13,700, de hoogste balkscore van alle finalisten.

De Belgische Nina Derwael en de Duitse Pauline Schäfer hadden in de kwalificaties de hoogste score: 13,500.

Tisha Volleman kwalificeerde zich als zesde voor de sprongfinale, terwijl Céline van Gerner nog net in de top acht eindigde op vloer. Ook de Emmeloordse komt daarom zondag nog een keer in actie in de SSE Hydro. De finales beginnen om 15.30 uur Nederlandse tijd op sprong. Wevers is anderhalf uur later aan de beurt.