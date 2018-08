Valpartij verpest race Bendsneyder in Brno

Voor motorcoureur Bo Bendsneyder is de Grote Prijs van Tsjechië uitgedraaid op een grote teleurstelling. De negentienjarige Rotterdammer had zich als achttiende gekwalificeerd, zijn beste prestatie tot nu toe in de Moto2. Bendsneyder hoopte op het circuit van Brno dan eindelijk zijn eerste punten van dit seizoen te gaan pakken, maar was in de eerste ronde betrokken bij een valpartij.

Zijn Australische teamgenoot Remy Gardner en de Spanjaard Joan Mir kwamen in een bocht met elkaar in aanraking en schoven onderuit. Ze namen Bendsneyder mee in hun val. De drie coureurs schoven het grind in en moesten de race staken.

Vooraan ging de strijd om de zege tussen de Italiaan Luca Marini, die van poleposition was vertrokken, en Miguel Oliveira. De Portugees wist Marini in de laatste bocht te passeren en pakte de winst. Francesco Bagnaia kwam als derde over de streep, maar de Italiaan moest de leiding in het WK afstaan aan Oliveira.